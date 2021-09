Green Pass obbligatorio a scuola: arriva app per controllarlo

Green Pass obbligatorio a scuola: pronto il Dpcm dove si autorizza anche l'introduzione di una piattaforma per le verifiche automatizzate.

C’è l’ok del Garante della Privacy per introdurre il Green pass obbligatorio a scuola. Adesso il Governo si concentrerà su un nuovo Dpcm, all’interno del quale si parlerà anche di una nuova piattaforma per le verifiche automatizzate del Green Pass.

Il controllo avverrà prima di entrare a scuola e sarà effettuato sul personale che sarà in servizio in quella data. Secondo la bozza del Dpcm che sta circolando nelle ultime ore, il Ministero della Salute renderà disponibile “un’apposita funzionalità per la verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del solo personale in servizio presso la singola istituzione scolastica […]”.

E ancora: “Tale funzionalità consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC”.

Inoltre, secondo la bozza: “Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia”.