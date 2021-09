Ryanair, compra un volo e ne ricevi uno a metà prezzo: offerte da Catania

La compagnia low-cost Ryanair propone un'offerta imperdibile: prezzi speciali per voli da e per Catania, acquistando un volo. Ecco i dettagli dell'offerto.

Ryanair, nota compagnia aerea low-cost, continua a stupire i suoi passeggeri con un’imperdibile offerta: se acquisti un volo, ne avrai un altro a metà prezzo. L’offerta è applicabile quando vola più di una persona. L’offerta è valida per l’intera giornata di oggi, 1 settembre: basta solo la prenotazione per poi viaggiare dall’1 settembre al 31 ottobre 2021.

Voli in offerta da e per Catania

I voli scontati a partire da Catania riguardano alcune città europee: Malta, Marsiglia, Berlino Brandeburgo, Vienna, Eindhoven e Francoforte. I prezzi variano in base alla destinazione scelta: per due passeggeri, si parte da 16,99€ per Malta, fino a 61,99€ per Francoforte.

Per le stesse destinazioni, sono fissati anche i ritorni per Catania, a cui successivamente sarà disponibile lo sconto del 50% per il prossimo viaggio. Ad esempio, un volo per Catania dalla Germania, precisamente da Berlino Brandeburgo, ha un prezzo di 23,99€ o 53,99€ per Francoforte.