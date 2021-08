Scuola e Vaccino: “L’88% del personale scolastico ha ricevuto la prima dose”

In vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico, il dirigente Ufficio scolastico regionale Sicilia, riporta le notizie in merito alla vaccinazione del personale scolastico, svelando i numeri dell’effettiva immunizzazione di docenti e Ata.

Il nuovo anno scolastico sta per cominciare e già da tempo si pensa a quale possa essere il modo migliore per arginare la diffusione del contagio all’interno delle strutture scolastiche. Uno strumento sarà sicuramente il Green Pass e il Ministro dell’Istruzione Bianchi sta anche pensando ad un App per controllare la certificazione verde al personale scolastico.

Sarà obbligatorio, quindi, il vaccino per tutti i componenti del personale scolastico. Ma qual è la situazione vaccini del personale scolastico in Sicilia?

L’88% del personale scolastico ha ricevuto la prima dose

A confermarlo è Stefano Suraniti, dirigente Ufficio scolastico regionale Sicilia, nel corso del seminario “La dirigenza scolastica nell’emergenza Covid” organizzato dalla Flc Cgil Sicilia, che si è tenuto ad Enna ieri e oggi.

“Stiamo cercando di supportare le scuole, in questo avvio che è complesso. Rispetto allo scorso anno partiamo da una base importante: abbiamo l’88% del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose e quindi già sicuramente questo dato rafforza di più le condizioni di sicurezza sia per gli alunni che per il personale scolastico.”

Inoltre, Suraniti comunica che “il Ministero dell’Istruzione ha stanziato circa 23 milioni di euro per quanto riguarda l’edilizia scolastica, affitti e noleggi, che andranno a risolvere alcune criticità nell’ambito degli spazi aggiuntivi necessari per il distanziamento.

“Nei prossimi giorni faremo una conferenza di servizi con i dirigenti scolastici per dare indicazioni e ascoltare le riflessioni e le osservazioni al fine di dare risposte che possano garantire a tutto il rientro a scuola in sicurezza”, conclude il Dirigente.