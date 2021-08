Sicilia, multa da 10mila euro ad un turista: “atti osceni” davanti la Cattedrale

Turista in vacanza in Sicilia multato per aver postato sui social una foto con i glutei in vista davanti ad una famosa Cattedrale simbolo del barocco.

Maxi multa ad un turista milanese per essersi fatto fotografare completamente nudo ai piedi della Cattedrale di Noto, in provincia di Siracusa. L’uomo di 37 anni è stato denunciato dal Commissariato di Noto con l’accusa di “atti osceni in luogo pubblico”.

L’uomo, dopo essersi fatto fotografare con i pantaloni abbassati fino al ginocchio, avrebbe successivamente postato la foto sui social nella notte del 17 agosto, ed in poco tempo lo scatto sarebbe diventato virale. Tuttavia, oltre ai like, lo scatto avrebbe indignato parecchi cittadini siciliani e non.

Tale scatto all’uomo è costato una multa di circa 10mila euro.