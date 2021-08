Coronavirus, Sicilia ancora prima per contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino odierno con i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione per provincia in Sicilia.

La situazione coronavirus in Sicilia non è certamente delle migliori. Tuttavia, l’Isola, nelle ultime 24 ore ha registrato un incremento pari a 1.377 nuovi positivi al covid-19 e 16 decessi che la fanno posizionare al primo posto in Italia con un totale di 20.702 casi. Inoltre, i ricoveri in terapia intensiva salgono a 3 e 21 sono invece quelli ordinari.

In Italia la situazione è la medesima, poiché i contagi sono in aumento. Infatti, i dati registrati nelle ultime 24 ore evidenziamo 7.260 nuovi positivi e 55 deceduti

La situazione provincia per provincia