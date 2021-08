Covid, tragedia in una famiglia: morti padre e figlia in meno di 24 ore

Coronavirus Sicilia - Continuano a salire le vittime nell'Isola, prima regione italiana per contagiati. Nell'Ennese morti padre e figlia in meno di un giorno.

In Sicilia il numero di vittime per Covid continua a essere consistente rispetto alle altre regioni d’Italia, e alcune tragedie continuano a ripetersi. A Nicosia, piccolo comune in provincia di Enna con appena 13 mila abitanti, nel giro di 24 ore sono morti un padre, Gioacchino Venuta, di 82 anni, e sua figlia, Anna Maria, di 48 anni. Entrambi conosciuti in città, erano dipendenti comunali (anche se il padre era ormai in pensione) e non erano vaccinati.

La figlia, Anna Maria, la sera del 17 agosto, aveva negato il suo assenso al ricovero e quando poi nella notte ha chiamato e i sanitari hanno provata a trasferirla in ospedale era, oramai, troppo tardi.

In casa rimane la moglie del signor Gioacchino e madre di Anna Maria, anch’essa positiva al Covid.