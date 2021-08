Covid, tamponi “fai da te”: “In pochi si autodenunciano in caso di positività”

In crescita i tamponi "fai da te" acquistabili in farmacia. Ma, il Segretario di Fedefarma è preoccupato in quanto sono in pochi coloro che autodenunciano la positività al coronavirus.

Il Segretario nazionale di Fedefarma, Roberto Tobia, che è anche presidente europeo del Pgeau per il 2022 e a capo della federazione di Palermo lancia un’allarme a proposito dei tamponi fai da te acquistabili in farmacia. “Il fai da te presenta un rischio alto, in pochi si autodenunciano in caso di positività”, – dice Tobia.

Tuttavia, tali tamponi sono in aumento poiché sono acquistabili in farmacia per uso personale e non vi è nessuna tracciabilità, dunque in pochi, se positivi, si autodenunciano. Inoltre, è in crescita anche il numero dei positivi nei controlli effettuati direttamente nelle farmacie siciliane dal personale specializzato ma in questo caso chiunque viene poi “schedato” con le informazioni inserite in piattaforma.