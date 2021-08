Incendi, numeri raddoppiati in Italia: Sicilia al primo posto per interventi richiesti

La situazione incendi desta parecchie preoccupazioni. Infatti, la Sicilia è in testa per interventi richiesti da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco.

La situazione incendi, quest’anno, è abbastanza spiacevole in tutta l’Italia soprattutto a causa della alte temperature. Il primato per tali episodi è da associare alla Sicilia. Infatti, in questi giorni, nell’isola si sono registrati vasti incendi in diverse zone che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Infatti, dal 15 giugno, data d’inizio della campagna antincendi boschivi, i vigili del fuoco hanno effettuato 48.656, oltre 20 mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (28.160). Secondo i dati del centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, per ritrovare numeri simili bisogna tornare al 2017, quando gli interventi fino all’11 agosto furono 50.004.

Inoltre, solamente nelle ultime 12 ore sono stati 528 gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco per cercare di spegnere le fiamme divampate in diverse zone dell’Italia, e circa la metà, ovvero 230, nella sola Sicilia, con 84 squadre a lavoro.