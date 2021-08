Covid, Figliuolo: “Dopo Ferragosto vaccini senza prenotazione a fascia 12-18 anni”

Il commissario Figliuolo ha dato il via ai vaccini senza prenotazione per i giovanissimi: i dettagli.

Il via ad una nuova fase di vaccinazione, in questo caso senza prenotazione, è fissato per il prossimo 16 agosto. Di fatto, da quel giorno in poi chi ha tra i 12 e i 18 anni potrà vaccinarsi senza bisogno di fissare un appuntamento.

Vaccini 12-18 anni: la scuola

La novità è stata annunciata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, il Commissario incaricato per l’emergenza Covid, che ha optato per questa decisione in vista della preparazione per il rientro sui banchi in sicurezza. La scuola in presenza e in sicurezza è, infatti, uno dei principali obiettivi da raggiungere per l’Italia, dimostrandosi come un grande passo verso la normalità che da tempo è stata accantonata.

Obiettivo sport

Tuttavia, il rientro in classe non sarebbe l’unica ragione celata dietro la scelta di Figliuolo. Anche lo sport, fondamentale per questa fascia d’età, è fermo da tempo. Si punta all’avvio di una nuova stagione sportiva dopo l’estate e molte attività potranno riprendere in tutta sicurezza, e sempre con le dovute precauzioni, se i loro avventori saranno vaccinati.

Vaccini 12-18 anni: Pfizer e Moderna

Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino, per la fascia 12-18 anni e più in generale per i minori di 18 anni è prevista solo l’uso del vaccino Pfizer o Moderna.

Le indicazioni e le motivazioni della scelta di Figliuolo di procedere con la vaccinazione senza prenotazione per questa fascia di età sono tutte comprese nella lettera che il commissario ha inviato alle Regioni. Nello specifico, il generale ha chiesto la predisposizione di corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni per la fascia di età 12-18 anni. Questa misura, insieme a quelle inserite nell’ultimo decreto e relative al Green pass potrebbero permettere una possibile impennata di vaccinazioni sul finire delle vacanze estive e con l’arrivo del nuovo mese.