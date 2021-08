Etna, spettacolari fontane di lava nella notte: foto e video dell’eruzione

Ecco i migliori scatti dello spettacolare parossismo verificatosi alle prime ore dell'alba di oggi, lunedì 9 agosto.

Il lunedì della settimana di Ferragosto inizia molto presto per il Catanese: all’alba, infatti, l’Etna è tornata a dare spettacolo, facendosi sentire in tutta la provincia con forti boati, arrivando persino a far tremare porte, finestre, pavimenti e muri. Un’alta nube di cenere lavica è stata prodotta durante l’eruzione, causando qualche disagio presso lo scalo catanese, Fontanarossa.

Naturalmente, nonostante l’orario, uno spettacolo naturale del genere non è potuto passare inosservato ai fotografi catanesi: ecco perciò raccolti i migliori scatti e un video del 49° parossismo dell’Etna.