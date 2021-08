Assunzioni GPS e supplenze 2021: i posti disponibili saranno pubblicati dal 13 agosto 2021. Ecco come funziona la scelta delle preferenze per i docenti.

Partono giorno 10 agosto le domande per le assunzioni GPS e supplenze 2021 per l’anno scolastico 2021/22. Le procedure, com’è già noto, saranno due e riguarderanno il ruolo e le supplenze. Per entrambe le procedure, la domanda è unica (su Istanze Online), ma la precedenza verrà data al ruolo.

Assunzioni GPS e supplenze: i posti disponibili

Entro il 13 agosto 2021, saranno pubblicati tutti i posti disponibili. Gli insegnanti avranno così la possibilità di scegliere e di prendere visione delle disponibilità.

Come riportato su Orizzonte Scuola, che cita la circolare delle supplenze: “ Terminate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, le disponibilità residue utili alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato sono pubblicate a cura degli uffici scolastici regionali sui relativi albi e siti internet entro la data del 13 agosto pv ed entro il giorno antecedente a tale data sono acquisite a sistema le operazioni interprovinciali”.

Preferenze dei candidati

Come riportato da UIL scuola, ogni candidato o candidata ha la facoltà di scegliere fino a 150 preferenze tra scuole, comuni, classi di concorso, posti, distretti e tipologie di cattedra per la quale si intende concorrere. Si possono, inoltre, chiedere anche spezzoni di orario per completare la cattedra.

⁠

La preferenza per comune e distretto (chiamata sintetica) sembra particolarmente importante nelle province più grandi: essa permette infatti di indicare con una sola preferenza più scuole. Le possibilità di assunzione, quindi, per ciascun insegnante aumentano.

Inoltre, si ricorda che è possibile scegliere anche solo uno spezzone superiori alle 6 ore o dare disponibilità per posti interi. Infine, è possibile indicare una preferenza per cattedre orarie interne ed esterne.

Per ulteriori informazioni sui posti disponibili, occorrerà comunque aspettare fino al 13 agosto 2021. Dopo la verifica delle istanze presentate, infine, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata.