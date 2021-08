Assunzioni GPS e supplenze 2021: requisiti, domande e scadenze

Assunzioni GPS e supplenze 2021: requisiti e scadenze per tutti coloro che vorranno presentare domanda per le due procedure previste. Tutte le info.

Assunzioni GPS e supplenze 2021: partiranno martedì 10 agosto 2021 le procedure per l’anno scolastico 2021/2022. Nello specifico, si tratta delle assunzioni da prima fascia GPS e delle supplenze per posto comune che per il sostegno.

Riassumiamo brevemente, in questo articolo, tutte le principali informazioni da conoscere in merito e utili per gli insegnanti e le insegnanti interessate alle procedure per il prossimo anno scolastico.

Assunzioni GPS e supplenze 2021: le domande

Le due procedure, illustrate poc’anzi, devono essere compliate e presentate congiuntamente, tramite un form presente su Istanze online. Chi può scegliere di partecipare a entrambe, infatti, può farlo con un’unica domanda online. Il sistema, tuttavia, elaborerà separatamente le procedure.

Ad avere la precedenza, tuttavia, saranno gli incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi per le immissioni in ruolo. In un secondo momento, ci si occuperà delle supplenze, anche queste scaglionate sulla base della tipologia: prima dalle GAE e poi dalle GPS.

La domanda deve essere presentata dal 10 al 21 agosto 2021.

Chi può partecipare per le assunzioni GPS 2021

Possono partecipare alla procedura per l’assunzione di ruolo solo i docenti iscritti nella I fascia GPS e ad eventuali elenchi aggiuntivi: i docenti di sostegno e i docenti di posto comune che hanno accumulato almeno 3anni di servizio su posto comune. Questi 3 anni devono essere stati svolti presso una scuola statale negli ultimi dieci anni, oltre l’anno in corso.

Il servizio può essere svolto anche in grado di scuola o classe di concorso diversa, ma sempre ed esclusivamente su posto comune. I posti disponibili sono quelli rimasti dalla fase precedente e quelli che rimarranno dopo i posti per i concorsi ordinari ancora non svolti.

Chi può partecipare per le supplenze

Possono partecipare alla procedura che riguarda le supplenze, invece, tutti i docenti in GaE non assunti in ruolo e tutti i docenti presenti in I e II fascia GPS e in eventuali elenchi aggiuntivi.

⁠

Le supplenze attribuite saranno al 31 agosto 0 30 giugno. Come ricorda Orizzonte Scuola, per le supplenze al 31 agosto bisognerà fare attenzione alle cattedre riservate ai vincitori del concorso STEM (graduatorie entro il 30 ottobre).