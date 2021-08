Catania, cade per buca sulla strada e si spacca un labbro: la denuncia

Una donna è caduta a causa di una buca sul manto stradale e si è spaccata un labbro: la denuncia per la condizione delle strade di Catania è partita sui social.

Il fatto è successo ieri sera, ma in realtà non è una storia nuova per la città di Catania e per i suoi abitanti. Tante volte si è sentito di persone che sono cadute o di veicoli che hanno subito danni o sbandato a causa di buche sul manto stradale della città etnea. E anche chi non ha brutte esperienze da raccontare, sa che quando si cammina o si guida in giro per la città è bene guardare il percorso per bene e con attenzione, per evitare di rimetterci una caviglia o una ruota.

La storia di Cristina è quindi purtroppo simile a quella di tanti altri catanesi e lei ha deciso di non lasciar correre e di denunciare l’accaduto sui social. La donna ha raccontato che ieri sera si trovava nei pressi del Lunapark a Catania, nei pressi del lungomare, dove, a causa di una buca sull’asfalto è caduta e si è spaccata un labbro. “È già la seconda volta che mi capita”, racconta Cristina nel post scritto sul suo profilo Facebook.

La donna ha rivolto le sue parole non solo ai suoi follower e amici, ma in particolar modo al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, informandolo dell’accaduto e chiedendo di intervenire in merito, in modo da risanare il manto stradale della città etnea.

Infine, Cristina ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non proseguire per mezzi legali ma di usare i social media. “Molti pensano alla denuncia in queste circostanze ma io voglio dare un mio forte messaggio di grande umanità e filantropia – scrive la donna -, il che vuol dire che voglio essere l’esempio di giustizia etica e di persona giusta e non giustizialista, cioè faccio ciò che ritengo giusto anche se questo va contro i miei interessi”.