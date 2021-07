TFA Sostegno 2021, online bando UNICT: requisiti e procedure

TFA Sostegno 2021: l'Università di Catania ha pubblicato il relativo bando. Di seguito scadenze, requisiti, prove ed altre informazioni utili ai candidati.

TFA Sostegno 2021: anche l’Università degli Studi di Catania ha reso pubblico il bando con cui si chiariscono le modalità di ammissione ai percorsi di formazione volti al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. La selezione, secondo quanto precisato per iscritto, avverrà per titoli ed esami. Di seguito i dettagli.

TFA Sostegno 2021: i posti UNICT

I corsi constano di 60 crediti formativi universitari e sono a numero programmato. I posti indicati all’interno del bando Unict ammontano a 1000 ma sono così suddivisi:

150 posti per gli abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia;

250 posti per gli abilitati all’insegnamento nella scuola primaria;

250 posti per gli abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado;

350 posti per gli abilitati all’insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado.

Si precisa che chiunque si candidi potrà potrà procedere con la richiesta per più ordini di scuola (tenendo conto dei titoli in possesso).

TFA Sostegno 2021: i requisiti nel bando UNICT

Secondo quanto indicato all’interno del bando pubblicato nelle scorse ore all’interno del sito Unict, l’iscrizione alle prove è riservata solo a chi presenta determinati requisiti che cambiano a seconda dell’ordine di scuola. Nello specifico:

per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria:

titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;

per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso;

oppure

2. il possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato), 24 cfu di cui al D.M. n. 616/2017;

oppure

3. il possesso congiunto di: laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato) e abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione.

Per conoscere informazioni più specifiche circa i requisiti, si consiglia di consultare il bando Unict.

TFA Sostegno 2021 UNICT: come partecipare

Nel caso dell’Università di Catania, gli interessati alla selezione dovranno compilare la specifica domanda di partecipazione on-line e pagare la relativa tassa entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2021.

Di seguito le procedure nello specifico:

collegarsi al nuovo portale Studenti (https://studenti.smartedu.unict.it) o procedere con la registrazione sullo stesso; effettuare il login cliccando sul tasto “Accedi”; cliccare sulla sezione “Iscrizioni” presente nella Home Page e, successivamente, sulla voce “Corsi di Specializzazione attività di sostegno”; cliccare su “Partecipazione alla selezione”; selezionare l’ordine di scuola a cui si è interessati; inserire tutti dati richiesti sotto forma di autocertificazione. verificare che i dati inseriti siano corretti; inviare la domanda cliccando sull’apposito tasto; pagare la tassa di partecipazione, pari a €150,00 per ciascun ordine di scuola (in nessun caso rimborsabile).

I candidati interessati a TFA dovranno affrontare:

un test preselettivo; una prova scritta; una prova orale.

I test preliminari si svolgeranno nei seguenti giorni:

20 settembre 2021 (ore 8:00): Scuola dell’infanzia;

23 settembre 2021 (ore 8:00): Scuola primaria;

24 settembre 2021 (ore 8:00): Scuola secondaria di I grado;

30 settembre 2021 (ore 8:00) Scuola secondaria di II grado.

Le date delle prove scritte e di quelle orali, al contrario, verranno pubblicate sul sito UNICT (cliccando su “Bandi, gare e concorsi” – “Studenti e Post laurea” – “Formazione insegnanti”).

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando UNICT presente nella sezione “Bandi e Concorsi” del sito dell’Ateneo.