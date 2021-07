ERSU – Mense universitarie: il calendario delle chiusure estive

Il mese di agosto vedrà rimodulazioni di orari e chiusure per le mense: l'avviso dell'ERSU.

Aria di vacanze anche per le mense di Catania. Come riportato dal sito dell’ERSU Catania, le principali mense della città rimarranno chiuse in determinati giorni. Nello specifico:

la mensa “Oberdan” chiuderà dalla cena del 31 luglio e riaprirà a pranzo del 1 settembre ;

; la mensa “Cittadella” rimarrà aperta ad agosto, sia per il pranzo che per la cena, tranne che per le domeniche, le cene dei sabati e di tutto giorno 14 agosto.

Il ritorno al regolare servizio sarà garantito a partire dal 1 settembre.