Covid, Sicilia zona gialla nella mappa europea: le ultime novità

Contagi da coronavirus in aumento in tutto il mondo. Secondo l'Ecdc molto stati in Europa hanno un'incidenza da coronavirus rilevante. Anche la Sicilia rischia la zona gialla insieme ad altre regioni italiane.

A causa dell’incremento dei contagi da coronavirus, si ritorna a parlare anche di colori per le varie regioni italiane. Infatti, oggi saranno anche decretati i nuovi parametri per individuare i colori delle regioni. Tuttavia, ad oggi, le regioni che rischiano il passaggio in zona gialla sono la Sicilia, il Lazio, il Veneto e la Sardegna. Ma tutto dipenderà dai nuovi parametri che verranno adottati per i cambi colori attesissimi da tutti gli italiani.

La decisione verrà presa principalmente in base al numero di ricoverati in area medica e in terapia intensiva. La questione però è ancora dibattuta e sarà la cabina di regia fissata per oggi a fissare il tetto. Se da un lato il Governo pensa a una percentuale del 5% per le terapie intensive e del 10% per i reparti medici, dall’altro le Regioni chiedono di salire rispettivamente al 20 e al 30%

L’Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull’incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa, compresa l’Italia. Infatti, in tale mappa, quattro regioni italiane sono colorate in giallo, compresa la Sicilia. Tuttavia, la situazioni in Europa non è delle migliori. Infatti, rischiano il colore giallo la Francia e il Belgio. Invece, sulla mappa la Spagna e l’Olanda sono segnate in rosso scuro. La situazione desta preoccupazione anche per alcune isole greche, Cipro, Corsica e Irlanda.