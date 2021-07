UNICT – Al via rassegna cinematografica a tema scientifico

La Città della Scienza ospiterà una rassegna cinematografica, per comprendere il panorama scientifico. L'evento è aperto a tutti ed è gratuito

Il cortile della Città della Scienza dell’Università degli Studi di Catania, in Via Simeto 23, presto ospiterà una rassegna di cinema che riguarda il tema scientifico e che prende il titolo di “CIAK…SI SCIENZA”.

L’evento, organizzato dalla Città della Scienza dell’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, inizierà il 23 luglio e finirà verso la metà di settembre (alle ore 21:00).

Si partirà con la proiezione di “Moebius” (del 1996), di Gustavo Mosquera: il film verrà commentato da Francesco Russo, docente del Dipartimento di Matematica e Informatica Catania.

La rassegna coinvolgerà gli spettatori in una bellissimo viaggio tra scienza e fantascienza, usufruendo del cinema, e formando un duo interessante tra cinema e scienza.

Non risulterà necessario essere esperti del settore per comprendere i film proposti: gli spettatori saranno accompagnati da vari esperti che li aiuteranno per comprendere le pellicole proiettate.

L’ingresso sarà gratuito ma risulterà necessario procedere con la prenotazione.