News scuola, green pass e tamponi per docenti e ATA: le ipotesi

News scuola: Green Pass per docenti e personale ATA? Si tratta di una delle ipotesi degli esperti per un rientro in aula in totale sicurezza. Le novità.

News scuola: il governo sembra deciso a un definitivo ritorno in classe a partire da settembre. Per questo, si lavora incessantemente per evitare di nuovo la didattica a distanza e per permettere a tutti gli studenti di tornare a una situazione di semi-normalità. Ma quali sono le opzioni praticabili per un ritorno tra i banchi sicuro?

Vediamo, di seguito, tutte le opzioni attualmente in campo e che il governo sta valutando.

News scuola: Green Pass per docenti e personale ATA

Tra le ultime novità in ambito scolastico, c’è quella che riguarda l’obbligo di Green Pass per tutti i docenti e coloro che appartengono al personale ATA dell’istituto scolastico. Non si tratta di una misura già approvata, ma suggerita dagli esperti al governo per tentare di scongiurare il più possibile il contagio in classe. La decisione finale spetterà, naturalmente, solo al governo.

Per tutti coloro i quali non sono ancora vaccinati, il Comitato tecnico scientifico propone di effettuare un tampone prima di recarsi a scuola. In caso di contagio, vigono sempre le stesse regole: rientro obbligatorio in casa e avvio della procedura di contact tracing con l’ASL di riferimento.

Per il Comitato tecnico scientifico la vaccinazione dei docenti e del personale ATA è indispensabile e, per questo motivo, propone di inserire queste categorie prioritarie da parte di ciascuna regione. Non solo docenti e ATA, tuttavia, ma anche gli studenti, secondo gli esperti, dovrebbero avere accesso a priorità.

Per il resto, le regole dovrebbero rimanere sempre le stesse: il Cts aveva già espresso il proprio parere su quali fossero le principali misure anti-contagio da tenere all’interno delle aule scolastiche del nostro Paese. Necessario è tenere le mascherine in aula per tutto il tempo e mantenere il distanziamento.

Tuttavia, è probabile che mascherina e distanziamento diventino delle alternative e che una sola delle due basti a garantire la sicurezza minima all’interno delle scuole.