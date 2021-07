Variante Delta, Speranza: “Ancora dentro la pandemia, non abbassiamo la guardia”

Variante Delta fa paura in Europa e in Italia. Il ministro della salute, Roberto Speranza, invita a non abbassare la guardia. Ecco le sue parole.

Secondo gli esperti, la variante Delta diventerà dominante e in Italia si attende un aumento dei contagi già a partire dalle prossime settimane. Anche il ministro della salute, Roberto Speranza, nel suo intervento al ‘Women20 Summit’ a Roma ha precisato: “In Italia e in Europa ci sono elementi significativi di ripresa dei contagi per la variante Delta. Siamo ancora dentro alla pandemia, guai ad abbassare la guardia”.

“La Francia – ha continuato il ministro – sull’obbligo della vaccinazione del personale sanitario” contro Covid-19 “ha seguito il nostro approccio. Il decreto è stato approvato in Italia già l’1 aprile. Siamo stati il primo Paese europeo a introdurre questo obbligo. Altri ci stanno seguendo”.