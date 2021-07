“Borghi dei Tesori Fest”, riaprono 300 luoghi in Sicilia: tour in chiese, palazzi e parchi

In Sicilia nasce la Fondazione "Le Vie dei Tesori", in collaborazione con tutti i Comuni e con la Fondazione Con Il Sud, sostenuta da IGT e Fondazione Sicilia. Questa promuove l'iniziativa "Borgo dei Tesori Fest", ma di cosa si tratta?

L’iniziativa “Borghi dei Tesori Fest” è un’associazione di piccoli comuni che vogliono intraprendere azioni di rigenerazione, di ripopolamento e di sviluppo sostenibile. Questo nuovo modo di fare turismo viene chiamato SlowTourism e ha come scopo quello di attirare l’attenzione proprio su questi piccoli comuni.

Le date

Si tratta di due fine settimana: 28-29 agosto e 4-5 settembre, ma si potrà partecipare ad un’anteprima del festival il 16 ed il 17 luglio (venerdì e sabato), quando i visitatori potranno scoprire il fortino di Mazzallakkar, a Sambuca di Sicilia, dove per questi due giorni sarà possibile partecipare a visite guidate e degustazioni sulla riva del lago. Ricomparso come per magia dalle acque del lago Arancio, questo fortino era stato sommerso con la costruzione della diga e la realizzazione del lago Arancio.

Come acquistare i biglietti

Per partecipare al festival Borgo dei Tesori Fest bisogna acquistare online un unico coupon valido per tutti i circa trecento luoghi visitabili. Un coupon da 18 euro varrà per 10 visite, mentre un coupon da 10 euro per 4 visite: saranno donazioni che i visitatori faranno per sostenere il progetto.

I coupon sono disponibili online sul sito de Le Vie dei Tesori, oppure direttamente all’info point di ciascun borgo.

I luoghi: la lista per provincia