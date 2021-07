Stasera in TV: in onda “Inghilterra vs Danimarca” e “Hunger Games”

Serata di relax di metà settimana, per rompere il ritmo degli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie? Nulla di meglio di un bel film alla tv: ecco la programmazione televisiva di questa sera.

Inghilterra vs Danimarca [Rai Uno, ore 20.30]: Si da il via alla seconda semifinale degli Europei 2021 che vedrà scontrarsi l’Inghilterra contro la Danimarca. Match attesissimo anche dai tifosi italiani per scoprire l’avversario dell’Italia nella finale di domenica.

La doppia vita di mio marito [Rai Due, ore 21.20]: Thriller del 2018 che vede una donna indagare sul proprio marito, credendo che lui la tradisca mentre compie i suoi svariati viaggi di lavoro. Tramite le indagini, la donna riesce a scoprire che l’uomo ha un’altra famiglia a Parigi, e che svolge degli affari loschi con il suocero.

Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 [Italia Uno, ore 21.20]: Quarto capitolo cinematografico della saga che ha portato Jennifer Lawrence ad un successo stratosferico impersonando Katniss, la Ghiandaia Imitatrice. In questo caso, la ribellione è più per liberare Panem che per la sopravvivenza. Ma per ottenere il suo scopo dovrà affrontare insieme ai suoi amici del distretto 13 numerose peripezie, che non hanno nulla a che vedere con quanto provato nel corso degli Hunger Games.

Quel che resta del giorno [La 7, ore 21.15]: Film drammatico con un cast d’eccezione, con esempi quali Anthony Hopkins, Emma Thompson e Hugh Grant. Un maggiordomo serve fedelmente il proprietario della casa dove lavora, finché decide di prendere tutti i giorni di vacanza non sfruttati al momento in cui arriva un nuovo proprietario. Il maggiordomo decide quindi di andare a trovare quella che fu la governante nella casa in cui lui ancora lavora, riflettendo sull’uso errato che ha fatto del suo tempo e di quello che si è perso negli anni, amore compreso.