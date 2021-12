Stasera in TV: in onda “Hunger Games” e “Coppa Italia – Sampdoria Vs Torino”

La stanchezza del giovedì sera si fa sentire? La redazione di LiveUnict indica cosa guardare in TV a chi vorrà rimanere in casa.

Un Professore- Rousseau [Rai 1, ore 21.25]: dopo la festa, la scuola è inagibile e Dante porta i ragazzi al Colosseo per spiegare Rousseau.

Non ci resta che vincere [Rai 3, ore 21.20]: un allenatore di pallacanestro professionista, a seguito di alcuni suoi comportamenti, ha l’obbligo di insegnare il gioco ad una squadra composta da persone con disabilità intellettive. Il suo esordio è senza entusiasmo, ma la sfida diventerà una lezione di vita.

City of crime [Rai 4, ore 21.20]: un detective, per catturare due criminali, blocca per una notte i 21 ponti di Manhattan.

Calcio – Coppa Italia – Sampdoria Vs Torino [Italia 1, ore 20.56]: in diretta dallo stadio Ferraris, la Sampdoria, guidata da Roberto D’Aversa, affronta il Torino di Ivan Juric.

Hunger Games [Mediaset 20, ore 21.05]: ogni anno, a Panem si sorteggiano un ragazzo e una ragazza da ognuno dei Distretti per partecipare agli Hunger Games: Katniss (Jennifer Lawrence) si offre volontaria per salvare la vita della sorella minore e partecipare così al suo posto al reality.