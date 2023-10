Stasera in TV: “Hunger Games” e “Un figlio di nome Erasmus”

Il giovedì è la vostra giornata da dedicare al relax prima del weekend? Ecco i suggerimenti su cosa guardare stasera in TV.

Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Troy [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Pellicola storica che riprende la vicenda avente per protagonisti Paride, Elena e Menelao. Il primo, principe di Troia, rapisce Elena, vale a dire la regina di Sparta. A causa di ciò, si darà il via ad una guerra lunga dieci anni che vedrà scontrarsi Achille dalla parte dei greci e Ettore dalla parte dei troiani.

Un figlio di nome Erasmus [Cine34, ore 21.00]: Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo sono quattro amici sulla quarantina che si ritrovano a Lisbona quando vengono invitati al funerale di Amalia, donna che tutti amarono quando fecero l’Erasmus in Portogallo. Infatti, Amalia ha lasciato in eredità un figlio concepito con uno di loro. Tuttavia, non si conosce l’identità del vero padre, e sarà necessario ricorrere al test del Dna. Così i quattro amici partono all’avventura attraverso il Portogallo per trovare il figlio ormai ventenne.

Hunger Games [Italia 2, ore 21.15]: A Panem, paese post apocalittico diviso in 12 distretti, ogni anno vengono sorteggiati un ragazzo e una ragazza da ogni distretto per partecipare agli Hunger Games. Si tratta di un reality che prevede prove fisiche all’ultimo sangue, che si concludono con la vittoria di un unico partecipante. Katniss, appena 16enne, si offre volontaria per salvare la vita della sorella minore, insieme a Peeta, giovane invaghito della ragazza.

Un’ottima annata [La5, ore 21.10]: Russel Crowe e Marion Cotillard trasportano il pubblico in Provenza con una commedia romantica firmata Ridley Scott. Un uomo d’affari con una vita grigia quanto la città dove vive, deve andare in Provenza per i funerali dello zio. Questo viaggio sarà per lui illuminante e lo aiuterà a distaccarsi dal mondo degli affari ritrovando vecchi amici, serenità e l’amore.