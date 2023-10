Stasera in TV: “Colazione da Tiffany” e “Anche se è amore non si vede”

Per voi i consigli della Redazione sui film che saranno trasmessi stasera in TV: si spazia dai grandi classici a commedie più leggere.

Ecco qualche consiglio per un venerdì sera all’insegna del relax. Le proposte spaziano dalla divertente commedia di Ficarra e Picone piena di equivoci e malintesi, al grande classico cinematografico che tutti conosciamo, per concludersi poi con un po’ d’azione per i più audaci.

Anche se è amore non si vede [Canale 5, 21.30]: Amici fin da quando erano bambini, Salvo e Valentino sono soci d’affari nella gestione di un’impresa turistica con sede a Torino. Il loro lavoro è quello di accompagnare i turisti stranieri in giro per la città, giorno dopo giorno. Valentino è felicemente impegnato con Gisella, mentre Salvo cerca di assumere solo ragazze carine e possibilmente libere da fidanzati. La situazione prende una piega imprevista quando Gisella, stanca delle morbose attenzioni del compagno, confida a Salvo l’intenzione di lasciarlo, dando il via ad una serie di divertenti equivoci

Colazione da Tiffany [Twenty seven 21.00]: film del 1961 di genere Commedia/Romance in cui Holly e Paul sono vicini di casa: vivono infatti all’interno dello stesso palazzo, ma conducono due vite molto diverse. Lei è la segretaria di un boss mafioso mentre lui è uno scrittore che si lascia sedurre da un’anziana e ricca signora. I due avranno modo di conoscersi meglio e di scoprire nuovi lati della loro personalità, un grande classico che va visto almeno una volta nella vita.

Pacific Rim – La rivolta [Mediaset 20, 21.12]: Jake Pentecost, è figlio di un eroico pilota di Jaeger caduto sul campo per proteggere l’umanità dal pericolo rappresentato dai giganteschi mostri Kaiju, inizialmente Jake segue le orme del padre, ma poi prende una brutta strada e diventa un vero e proprio criminale. Quando il mondo è nuovamente minacciato dalle enormi creature, Jake avrà un’altra chance per fare la cosa giusta insieme al collega-rivale Lambert e alla giovane Amara.