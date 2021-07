Coronavirus, aerosol per combattere le varianti: lo studio in Italia

In Italia, si studia un aerosol in grado di combattere il coronavirus e le varianti. Lo studio è partito da un laboratorio di Napoli in collaborazione con una casa farmaceutica coreana.

In Italia, è stato messo a punto, un aerosol per combattere il covid e le varianti. Il “rimedio” è stato sperimentato nei laboratori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli in collaborazione con un’azienda farmaceutica coreana. Tale rimedio, dimostratosi efficace anche contro le varianti adesso è in fase di sperimentazione sull’uomo.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science Signaling, che le dedica la copertina, ed è stata condotta dal gruppo del genetista Massimo Zollo, del dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell’Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task Force Covid-19 del Ceinge. L’aerosol contiene polifosfati (PolyPs) a catena lunga, simili ai composti chimici comunemente utilizzati come additivi alimentari.

Inoltre, finora erano stati sperimentati in laboratorio sul virus Hiv responsabile dell’Aids e studi recenti ne avevano dimostrato l’azione positiva contro il virus SarsCoV2, in particolare nel legarsi alla proteina Spike, con la quale il virus si aggancia alle cellule.