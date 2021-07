“Catania è bella ma molto sporca”: la denuncia di due turisti in città [VIDEO]

"Catania è molto bella ma sporca": sono queste le amare riflessioni di due turisti sardi che hanno trascorso il weekend in città.

“Catania è molto bella e storica, ma è molto sporca. Nonostante i camion della nettezza urbana girino tutto il giorno, c’è proprio la noncuranza. E mi dispiace, perché è una città bellissima, storica”, inizia così la denuncia di due turisti sardi che si trovavano in vacanza a Catania.

La coppia, mentre ha girato il video, si trovava presso villa Pacini in attesa di raggiungere l’Aeroporto Fontanarossa di Catania per poi ripartire.

“Sembra quasi che sia stata lasciata andare – dice la donna nel video postato sui social – abbandonata a se stessa. Abbiamo visto un po’ di pulizia stamattina, perché per stamattina si aspettava il G20, ma solo negli angoli delle strade dove trafficheranno le auto dei politici”.

“Un bel weekend, una bella trasferta – conferma anche l’uomo -. Tutto bello tranne lo sporco. Questa città ha un patrimonio storico-culturale importante, ma è trasandata, abbandonata a se stessa, nonostante i camion della nettezza urbana girino dalla mattina alla sera. Vedi macchine che girano per strada e che buttano la spazzatura nel vicolo. Non so fino a che punto vuoi bene al posto dove vivi, magari lo fai lontano da casa tua ma è sempre casa tua comunque […]. Dovunque ti giri trovi opere d’arte e monnezza”.