G20 a Catania, divieti di sosta e fermata in parte della città: ecco dove

In vista del G20 sull'Istruzione, il Comune istituisce diversi divieti di sosta nei dintorni dell'evento. Ecco dove e quando inizieranno.

Si avvicina il G20 a Catania e il Comune, in vista dell’evento che vedrà in città i ministri dell’Istruzione da numerosi Paesi europei e non, prepara l’evento dal punto di vista della sicurezza. Gli appuntamenti ministeriali “Istruzione e Lavoro” sono fissati a Catania il 22 e 23 giugno. Per questo l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il comitato per l’ordine e la sicurezza, ha fissato le necessità di viabilità per garantire la sicurezza dei partecipanti presso alcune strutture ricettive cittadine e nella zona del Monastero dei Benedettini di piazza Dante sede degli eventi.

G20 a Catania: i divieti

Dalle ore 18:00 di sabato 19 giugno e sino a giorno 23 giugno 2021, è istituito il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze:

1.1) viale XX Settembre, lato sud, dal civ. 70 a piazza Trento;

1.2) piazza Trento;

1.3) via Guglielmo Oberdan, da piazza Trento a via Pietro Toselli, ambo i lati;

1.4) via Pietro Toselli, da via G. Oberdan al civ. 34, ambo i lati;

1.5) via Alessi, ambo i lati;

1.6) piazzetta Sebastiano Addamo;

1.7) via San Giuseppe al Duomo, ambo i lati;

1.8) piazza Dante Aligheri;

1.9) via Osservatorio, ambo i lati;

1.10) piazza Annibale Riccò;

1.11) via Botte dell’Acqua, ambo i lati;

1.12) via Antico Corso, da piazza A. Riccò a via Tindari, ambo i lati;

1.13) via Carlo Ardizzone, ambo i lati;

1.14) via Teatro Greco, da piazza Dante a via Ospedale Vecchio e da piazza Dante a via

Verginelle;

1.15) via Della Palma, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

1.16) via Santa Barbara, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

1.17) via Quartarone, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

1.18) via Verginelle, da via Teatro Greco a via Vitt. Emanuele II, ambo i lati;

1.19) via Gesuiti, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i lati;

1.20) via Casa della Nutrizione, da piazza Dante Aligheri a via Carlo Ardizzone, ambo i

lati;

1.21) via Bambino, da via Casa della Nutrizione a via Gesualdo Clementi, ambo i lati;

1.22) via Gesualdo Clementi, da via Bambino a piazza Dante Aligheri, ambo i lati;

1.23) via Mascali, ambo i lati;

1.24) via Idria, da via Gesualdo Clementi a piazza Santa Maria dell’Itria, ambo i lati.