Catania ospiterà il G20 sull’Istruzione: avrà sede ai Benedettini

La città etnea ospiterà un importante evento del mondo dell'Istruzione nell'ambito della presidenza italiana del G20. Tutte le info.

Catania si prepara a ospitare un’importante discussione sul futuro dell’istruzione nel mondo. Si terrà il 22 giugno nel capoluogo etneo la Riunione Ministeriale dedicata all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20. Presiederà l’evento il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e presenzieranno i ministri dell’Istruzione di numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

Al centro dell’incontro ci saranno alcuni dei temi più caldi del mondo education: qual è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione? Quale sarà il futuro della scuola e, soprattutto, terrà conto delle esperienze maturate nei mesi della pandemia? Sarà possibile strutturare percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro?

G20 Istruzione Catania: il calendario dell’incontro

Gli eventi si svolgeranno in buona parte nella culla del sapere umanistico di Catania: il Monastero dei Benedettini, sede del del Disum dell’Università di Catania.

Durante la Sessione Ministeriale Istruzione, che si terrà a partire dalle 10:30 proprio al Monastero, i ministri dell’Istruzione del G20 avranno l’opportunità di condividere interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica, per favorire una maggiore resilienza dei sistemi di Istruzione, garantendo a ogni studentessa e a ogni studente un’educazione di qualità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

A seguire, nel pomeriggio, dalle 14:30 i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro si riuniranno in sessione congiunta per affrontare il tema della transizione dall’istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili.

La Riunione Ministeriale Istruzione si concluderà con una conferenza stampa con le dichiarazioni del Ministro Patrizio Bianchi, nell’Auditorium del Monastero dei Benedettini a partire dalle 17:20.

Catania live: come assister al G20 Istruzione

I giornalisti e foto-cineoperatori interessati a seguire la conferenza stampa del Ministro Bianchi sono pregati di accreditarsi tramite il link https://g20italia2021.org/ct1/mediahome.aspx o accedendo alla sezione “Accrediti” del sito www.g20.org, entro le ore 16 del 19 giugno.

Per tutta la durata dei lavori, a disposizione della stampa ci sarà un Media Center che si troverà nell’Ala Ovest del Monastero dei Benedettini. Sarà aperto il 21 giugno dalle 16:00 alle 22:00 e il 22-23 giugno dalle 10:00 alle 22:00. Per l’accesso al Media Center sarà richiesto il risultato di un tampone rapido negativo effettuato nelle 24 ore antecedenti all’accesso stesso.