Ryanair, voli da e per Catania a prezzi stracciati: le offerte disponibili

La compagnia low-cost Ryanair propone numerose offerte lampo per voli estivi in Italia e all'Estero. Di seguito, alcune delle offerte proposte da e per Catania.

L’arrivo dell’estate, insieme all’incremento dei vaccini e il calo di contagi coronavirus fanno ben sperare. Dopo un inverno pieno di regole, gli italiani adesso pensano ad organizzare viaggi in Italia e in Europa, anche grazie al green pass. La compagnia low-cost Ryanair propone numerose offerte da e per Catania. Ecco i dettagli.

Voli da Catania

I voli per Catania hanno prezzi stracciati con voli di costo pari a 4,99. In particolare, l’offerta è valida per due note città italiane: Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia M.Polo. Il periodo in cui sarà attiva l’offerta sarà così suddivisa: i voli per Milano e Venezia saranno disponibili per i primi giorni di agosto, mentre per Roma solo i giorni 1, 2, 4 e 5 settembre.

Altre offerte interessanti riguardano pure per i voli per l’Estero, con prezzi che variano dai 9,99 euro ai 22,39 in base alla destinazione scelta, tra cui rientrano Malta, Spagna, Francia, Polonia, Ungheria.

Voli per Catania

Tuttavia, ci sono prezzi scontati anche verso Catania. Da Milano Bergamo a Catania, il volo costa solamente 4,99 euro per fine novembre e inizi dicembre. Anche da Roma Fiumicino per Catania, il volo costerà 4,99 per i giorni 1,2,3 e 5 settembre. Da Bologna, i prezzi dei voli partono da 7,99.