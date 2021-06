Meteo Catania, caldo da record: temperature sopra i 40 gradi

A Catania, ormai da qualche giorno, il caldo intenso è arrivato. Le temperature sfioreranno i 42 gradi. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

L’estate è ufficialmente arrivata in Sicilia, soprattutto a Catania. La Protezione civile ha comunicato che il livello di caldo sarà 3 a Catania. Infatti, è prevista anche per oggi e domani allerta rossa su tutto il territorio etneo.

Si ricorda con livello 3 si fa riferimento ad ondate di calore che possono persistere per tre o più giorni consecutivi. Per tale ragione, la Protezione civile invita ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione più a rischio (per esempio anziani, giovanissimi e soggetti fragili).

Le temperature a Catania

Nella giornata di oggi, 24 giugno, le temperature massime saranno di circa 41,5 gradi durante le ore più calde, intorno alle 14 del pomeriggio. Tuttavia, la minima sarà di 29 gradi che saranno registrati intorno alle ore 23 odierne.

Le temperature per la giornata di domani, saranno simili a quelle della giornata odierna. Tuttavia, ci sarà una massima di 41 gradi registrati nel primo pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. Nelle ore serali e durante le prime ore dell’alba saranno registrati invece intorno ai 27 gradi.

Infine, il weekend non sarà da meno. Le temperature oscilleranno tra i 26 ed i 40 gradi durante le giornate di sabato 26 e domenica 27