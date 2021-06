Meteo Catania, caldo intenso anche nei prossimi giorni: continua “allerta rossa”

A Catania, da ormai numerose ore, domina un caldo intenso: di fronte a queste temperature anomale, persiste l'allerta rossa.

Il caldo anomalo presente a Catania da qualche giorno non sembra voler abbandonare la città. Per tale ragione, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha reso pubblico un nuovo avviso di rischio incendio e ondate di calore: a Catania l’allerta varrà sia per domani, 24 giugno, che per venerdì, 25 giugno.

Anche questa volta, l’allerta rossa relativa al capoluogo etneo, oltre che a Palermo, corrisponderà al livello 3 di preallarme, ovvero il più alto. Per Messina, invece, è previsto un livello 2.

Si ricorda con livello 3 si da riferimento ad ondate di calore che possono persistere per tre o più giorni consecutivi. Per tale ragione, la Protezione civile invita ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione più a rischio (per esempio anziani, giovanissimi e soggetti fragili).

Il livello 2, invece, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

In queste ore, di fronte a previsioni per nulla confortanti, anche l’ASP di Catania ha voluto fornire dei consigli utili a combattere il caldo anomalo di questi giorni di fine giugno.