Concorsi Sicilia, università e ospedali assumono: i nuovi bandi

Concorsi Sicilia: sono diversi nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale: università e ospedali della Sicilia sono in cerca di diverse figure professionali.

Concorsi Sicilia: per i molti aspiranti lavoratori in Sicilia, sono diversi i bandi pubblici ancora aperti e le offerte di lavoro in questione sono estese su gran parte del territorio della regione. I concorsi pubblici al momento disponibili hanno perlopiù scadenza nel mese di luglio e prevedono diverse tipologie di impiego e livelli di titolo di studio.

Infatti, sono presenti diversi bandi per le città di Palermo, Messina e Catania, principalmente tra Università, Aziende sanitarie provinciali e strutture ospedaliere. Ecco quali sono al momento i bandi attivi per i concorsi Sicilia 2021 e le principali informazioni a riguardo.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

L’Università di Palermo ha bandito un concorso che si svolgerà per titoli ed esami, in modo da permettere di coprire un posto di categoria D, e posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato. La posizione messa a concorso si trova in area amministrativa- gestionale e riguarda il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

Per poter partecipare al concorso è necessario inoltrare la domanda di ammissione per via telematica attraverso la piattaforma informatica di Unipa entro le ore 14 del 22 luglio 2021. Per ulteriori informazioni, si consiglia di prendere visione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli Palermo

Le posizioni aperte per l’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli di Palermo sono in realtà due: uno nell’ambito di radiodiagnostica e chirurgia pediatrica.

Area Radiodiagnostica

Nel primo caso, il concorso pubblico per titoli ed esami prevede la possibilità di occupare tre posti di dirigente medico di Radiodiagnostica. L’impiego è a tempo indeterminato, per la UOC radiologia interventistica del P.O. Civico di Palermo.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente via PEC, posta elettronica certificata, al Direttore generale dell’ARNAS entro il 22 luglio 2021. Per ulteriori informazioni si suggerisce di visionare il bando ufficiale del concorso, pubblicato sul sito internet dell’ARNAS Civico.

Area Chirurgia pediatrica

Tra i concorsi Sicilia ne è previsto anche uno per la copertura di un posto da dirigente medico di Chirurgia pediatrica. Il concorso pubblico, per titoli ed esami, permette di ottenere un posto a tempo determinato.

Anche in questo caso, le domande vanno inviate via PEC e indirizzate al direttore generale dell’ARNAS entro il 22 luglio 2021. Ulteriori informazioni in merito a requisiti e indirizzi utili sono presenti all’interno del bando integrale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell’ARNAS Civico.

Concorsi Sicilia: Asp Messina

Per quanto riguarda l’area territoriale di Messina, è stato attivato un bando di concorso per titoli ed esami che mira alla copertura di 17 posti di dirigente medico. In questo caso, le discipline di riferimento sono differenti e l’impiego è a tempo indeterminato.

Nello specifico, le posizioni aperte sono distribuite come segue:

tre posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia;

cinque posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

due posti di dirigente medico di chirurgia generale;

due posti di dirigente medico di malattie apparato respiratorio;

due posti di dirigente medico di malattie infettive.

Le domande vanno presentate in via telematica entro il 22 luglio 2021 e per ottenere maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del bando completo pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi, che sul sito ufficiale dell’Asp di Messina.

Università di Catania

Infine, l’ultimo dei concorsi Sicilia attivo al momento è quello promosso dall’Università di Catania. In questo caso è stata attivata una procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della Pedagogia, per il Dipartimento di Scienze della Formazione.

Nello specifico, si pone il limite di 12 pubblicazioni al massimo da presentare per il concorso. Qualora se ne dovessero presentare di più, si rende noto che la commissione terrà in conto solo le prime dodici. Inoltre, è previsto l’accertamento della lingua straniera inglese.

La scadenza per la presentazione delle domande, che sarà esclusivamente in via telematica, è il 22 luglio 2021, e per ulteriori informazioni si consiglia la visione del bando integrale sul sito dell’Università di Catania, alla voce “Bandi, Gare e Concorsi”.