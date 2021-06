Coronavirus, in Sicilia 170 nuovi casi: il bollettino di oggi

Reso pubblico il nuovo bollettino del Ministero della Salute: ecco tutti i dati Covid registrati dalla Sicilia.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia sono stati registrati 170 nuovi casi da Coronavirus, a fronte di 14.208 tamponi processati: è quanto emerge dall’ultimo bollettino reso pubblico. Il tasso di positività è pari a 1,19% (ridotto rispetto a quello fisso a 1,72% di ieri).

Il bollettino di ieri indicava zero vittime. Nelle ultime ore, invece, sono decedute tre persone per via del Coronavirus.

Il totale delle vittime è pari a 5.931. Secondo l’ultimo bollettino, i nuovi guariti ammontano a 366. Attualmente occupano le terapie intensive 30 persone, 5 in meno rispetto a ieri. Inoltre, 259 sono i ricoverati in area medica (-24 rispetto a quelli indicati ieri).

I dati per provincia

Il totale di nuovi casi da Coronavirus è così diviso tra le province:

25 a Palermo;

26 a Catania;

19 a Messina;

12 a Ragusa;

15 a Trapani;

18 a Siracusa;

31 a Caltanissetta;

23 ad Agrigento;

1 a Enna.

E in Italia?

A livello nazionale si registrano 1.147 nuovi casi da Coronavirus (contro i 1.325 di ieri): sono stati processati 216.026 tamponi. I decessi sono 35, due in meno rispetto a ieri.