Coronavirus, Sicilia seconda per nuovi casi ma 0 decessi: il bollettino

Coronavirus Sicilia, il bollettino dei nuovi casi nella regione e nelle singole province. Per la prima volta dopo mesi non si registrano altri decessi nell'Isola.

Coronavirus Sicilia che ancora non frena. Il bollettino di oggi inserisce l’Isola tra le regioni con più casi: seconda dopo la Lombardia. La differenza, tuttavia, è nel numero di tamponi. In Sicilia si registrano 228 casi su 13.206 test processati, in Lombardia solo quattro casi in più, ma su 37.653 tamponi. In Italia si registrano nel complesso 1.325 casi su 200.315 tamponi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Il numero di attuali positivi in Sicilia è ancora in diminuzione e scende sotto quota 6mila. Il totale è di 5.901 persone ancora positive al Covid, in calo di 102 unità rispetto a ieri. Merito del numero di guariti e dimessi, pari a 380 individui.

La buona notizia, tuttavia, arriva dal numero di decessi, ferma a 5.928. Per la prima volta dopo mesi, infatti, in Sicilia non si registrano nuove vittime per il Covid. Inoltre, negli ospedali non ci sono nuovi ingressi, mentre il numero di ricoverati è di 283 persone nei reparti ordinari e 35 in terapia intensiva.

Coronavirus Catania e altre province

Per quanto riguarda la situazione Coronavirus in Sicilia nelle varie province, Catania continua a essere la più colpita. Tuttavia, si registra una maggiore distribuzione dei casi nelle varie zone dell’Isola. Di seguito il numero dei nuovi casi tra le varie province, tra parentesi l’incremento.