Coronavirus Sicilia: due nuove zone rosse e una proroga

Coronavirus Sicilia: due nuove zone rosse nell'Isola e una proroga. Lo stabilisce un'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci.

Altre due zone rosse si aggiungono in Sicilia. Si tratta di due comuni nell’Ennese, Troina e Valguarnera Caropepe. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione Nello Musumeci su richiesta dei sindaci dei due comuni, visti i dati forniti dall’Asp provinciale.

Le restrizioni entreranno in vigore dal 19 giugno e dureranno fino al 24 giugno compreso. Allo stesso tempo, Musumeci prolunga fino al 24 giugno la zona rossa per il comune di Aidone, ancora in provincia di Enna.