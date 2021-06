Assegno unico figli 2021, al via domande: come ottenerlo

Disponibile online la procedura di richiesta dell'assegno unico figli 2021, bonus che sarà un aiuto per molte famiglie: ecco in cosa consiste e come fare.

Erano in tanti ad attenderlo e adesso è finalmente possibile fare richiesta per ottenerlo: si tratta dell’assegno unico figli 2021, che potrebbe rappresentare un valido aiuto per molte famigli italiane. La misura presentata dal governo e gestita dall’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, prevede il rilascio di una certa quantità di denaro alle famiglie con figli e se ne parla già da un po’ di tempo.

Senza dubbio, e a maggior ragione a fronte dell’attuale crisi economica aggravata dal Covid, questa agevolazione economica potrebbe far tirare un sospiro di sollievo agli italiani. Ecco in cosa consiste il bonus, quali sono i requisiti per fare domanda e come richiederlo.

Assegno unico figli 2021: di cosa si tratta

L’assegno unico figli 2021, da molti chiamato anche “bonus figli” è una misura economica che è stata studiata proprio per le famiglie con figli. Infatti, è indirizzata a tutti i nuclei familiari con figli a carico ed è rivolta ai lavoratori del settore privato, che spesso non possono accedere ad altre misure previdenziali.

Se ne discute da tanto tempo oramai, e il momento del via è infine arrivato: infatti, se a partire da luglio sarà possibile ottenere il bonus, già da adesso è attiva la procedura di richiesta della misura economica, che sarà valida dal 1° luglio 2021 fino al 3o giugno 2022.

Requisiti e importi

Requisiti

Come in ogni caso di contributi economici da assegnare, bisogna soddisfare dei requisiti per poter far richiesta dell’assegno unico figli 2021. Come già anticipato, il bonus spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato e a tutte le mamme dal settimo mese di gravidanza in poi.

Inoltre, è fondamentale sapere che il beneficio spetta solo alle famiglie con figli a carico che abbiano meno di 21 anni. E in ogni caso, è prevista una riduzione dell’importo e accredito direttamente al figlio per le famiglie con i prole dai 18 anni in su, nel caso in cui essi siano iscritti all’università, o tirocinanti, iscritti a corsi professionali, stiano svolgendo in servizio civile o un lavoro a basso reddito.

Importi

Per quanto riguarda gli importi, il massimo che si potrà percepire grazie al beneficio è 250 euro. Inoltre, l’importo diminuisce se l’ISEE della famiglia è più alto: infatti, per coloro i quali hanno ISEE sopra i 52mila euro, l’importo previsto è di 67 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico e 40 euro per i figli maggiorenni con meno di 21 anni.

Invece, per coloro i quali hanno un ISEE minore di 30mila euro sarà possibile percepire 161 euro al mese per ogni figlio minorenne, e 97 euro per ogni figlio maggiorenne al di sotto dei 21 anni.

Infine, fino al 31 dicembre 2021 è stato previsto un aumento di 37,5 euro per ciascun figlio nelle famiglie con due figli, e di 55 euro per figlio per i nuclei con almeno tre ragazzi a carico.

Assegno unico figli 2021: come richiederlo

Per richiedere il bonus 2021, bisognerà accedere al sito dell’INPS. Infatti, la domanda va fatta interamente online e, sebbene il bonus sarà pronto a partire dal 1° luglio 2021, la procedura è già stata attivata dall’INPS.

Dunque, la possibilità di fare domanda è già stata aperta per tutti coloro i quali hanno intenzione di inoltrare la richiesta. Inoltre, sul sito dell’INPS è anche possibile visionare le tabelle di calcolo e rivalutazione dei redditi per il nucleo familiare a seconda della categoria dei nuclei.