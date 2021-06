Catania, aggredisce uomo per un parcheggio: denunciato

Denunciato a Catania, un 47enne, in seguito ad un'aggressione. La lite è avvenuta per un posto auto.

A Catania, ancora una volta, scatta una denuncia per un aggressione, stavolta verificatasi dopo una lite per un parcheggio.

I poliziotti del commissariato sezionale Borgo-Ognina hanno indagato un uomo di 47 anni anche per il reato di minacce.

A rivolgersi agli agenti è stato un cittadino stanco delle continue aggressioni subite da un uomo che era solito parcheggiare l’auto in un condominio senza averne alcun titolo. Alla legittima richiesta di non continuare a lasciare la macchina in sosta negli stalli condominiali, secondo quanto ricostruito, l’uomo è andato su tutte le furie aggredendo e minacciando il condomino. Gli agenti, ricevuta la denuncia, hanno rintracciato l’automobilista denunciandolo a piede libero per il reato di minacce.