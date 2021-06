Vaccini, Gimbe: “Sicilia ultima per dosi a più anziani”

In Sicilia, circa il 23% della popolazione ha completato la vaccinazione. Tuttavia, l'Isola è ultima per somministrazioni ai più anziani: è quanto emerge dall'ultimo report Gimbe.

In Sicilia proseguono le vaccinazioni ma over 60 e anziani ultraottantenni faticano ad aderire: è quanto emerge dall’ultimo report condotto dalla Fondazione Gimbe.

La Sicilia è penultima nella classifica generale di percentuale popolazione vaccinata. La percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari al 23,3%, a cui andrà aggiunto un ulteriore 22,6% solamente con prima dose.

Se si considerano le somministrazioni ai più anziani, poi, l’Isola scende all’ultimo posto. Emerge che la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari a 70,2% a cui aggiungere un ulteriore 9,9% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 con ciclo completo è pari a 46,4% a cui aggiungere un ulteriore 28,6% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 con ciclo completo è pari a 33,9% a cui aggiungere un ulteriore 33,2% solo con prima dose.

A livello nazionale, l’85,2% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, ma i numeri non sono identici per ogni regione. Di fatto, se la Puglia ha superato il 90%, la Sicilia presenta una percentuale inferiore al 75%.