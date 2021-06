Covid dopo il vaccino? Casi rari e poco pericolosi: i dati

Il vaccino si dimostra efficace nel contenimento della malattia, sono pochi i casi da reinfezione e non sono gravi. Ecco gli ultimi dati a disposizione.

Ci sono dei casi di reinfezioni da Covid-19 anche in Italia. Tuttavia, i casi sono veramente rari e sono poco pericolosi, grazie al vaccino che si è rivelato in grado di contenere la malattia.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università di Milano: “Secondo stime nel nostro centro vaccinale all’Istituto Galeazzi di Milano, abbiamo rilevato una percentuale pari all’1-2% di reinfezioni dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid Pfizer. Si tratta però di forme non gravi”.

Secondo il virologo si tratta di una reinfezione molto debole e senza particolari complicazioni. Spesso è dovuta alla variante Alfa, meglio conosciuta come variante inglese. Qualche giorno fa, in Italia, si è presentato un caso di una reinfezione post vaccino della variante Indiana o variante Delta, ma sempre in maniera molto lieve.

Secondo Pregliasco il vaccino si dimostra molto efficace: serve per evitare dei problemi più gravi e a contenere i contagi in Italia, è l’unico mezzo per impedire un impatto pesante sugli ospedali. Anche per l’esperto sarà fondamentale una terza dose di vaccino che deve essere effettuata entro il 2022.