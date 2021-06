Ristoranti, boom di prenotazioni in Sicilia: Isola prima in Italia

La Sicilia al primo posto in Italia per prenotazioni ai ristoranti. In calo anche "gli scontrini" e in aumento prenotazioni tramite app che offrono sconti.

La Sicilia ormai si trova in zona gialla da più di un mese e ciò ha riportato alla riapertura dei ristoranti e alla ripartenza di altre numerose attività. La novità però riguarda il fatto che adesso i ristoranti potranno accogliere gli ospiti anche all’interno dei locali. Tuttavia, i ristoranti della Sicilia hanno registrato un aumento delle prenotazioni soprattutto nella settimana che va dall’1 al 6 giugno. Nell’app di The Fork, è stato registrato un incremento del 108% rispetto alla prima settimana di riapertura.

Se invece si confronta la settimana appena terminata con quella precedente, le regioni a crescere maggiormente in termini di prenotazioni del ristorante online sono state la Sicilia con +18%, con Palermo che registra un +11%, il Veneto con +12% e la Liguria con +10%. Positivo anche l’andamento della Puglia, mentre procedono a passo leggermente meno spedito anche Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana.

Tuttavia, si torna pian piano alla normalità. Infatti, in calo anche “lo scontrino”, con un prezzo medio a persona di circa 30 euro e sono in aumento le prenotazioni su app che offrono il 20% di sconto.