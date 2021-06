Concorsi Sicilia, Università di Catania assume: le posizioni

Concorsi Sicilia: l'Università di Catania ha indetto la selezione, per titoli e colloqui, di diverse figure a tempo pieno e determinato. Ecco cosa c'è da sapere.

Per chi fosse interessato ai concorsi Sicilia, sono attualmente aperti diversi bandi in ambito accademico per diversi ruoli.

Di fatto, all’interno dell’albo on-line dell’Università degli Studi di Catania sono stati pubblicati diversi bandi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Università di Catania assume: i ruoli ricercati

Le assunzioni per i concorsi Sicilia riguarderanno diversi ruoli professionali e saranno a tempo determinato e pieno. Ecco quali sono le figure ricercate.

Previste:

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania;

Scadenza e domanda di partecipazione

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte in carta semplice, vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16, 95131 Catania.

Le domande di partecipazione al bando devono pervenire entro e non oltre la data del 28 giugno 2021.

Per chi fosse interessato ai concorsi Sicilia e volesse maggiori informazioni su quelli dell’Università di Catania, i bandi di selezione integrali sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it , alla sezione “Bandi, Gare e Concorsi”.