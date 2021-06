Concorso Esercito 2021: nuovo bando per 4000 VFP1

Concorso Esercito: è stato indetto un bando per la selezione di 4mila Volontari di Ferma Prefissata di un anno. Ecco le figure richieste e i termini di scadenza.

Per il 2021 è stato indetto un bandodi concorso Esercito per la selezione di 4.000 VFP 1 (Volontari in ferma prefissata di un anno), ripartiti in due blocchi di incorporamento. I due blocchi saranno così distribuiti.

1° blocco: 2.000 posti

Per quanto riguarda il primo blocco del concorso Esercito per la selezione di VFP1, questo prevederà 1.907 posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e saranno così ripartiti:

20 per incarico di Elettricista Infrastrutturale;

20 per incarico principale Idraulico Infrastrutturale;

20 per incarico principale Muratore;

20 per incarico Falegname;

10 per incarico principale Fabbro;

3 per incarico principale Meccanico di mezzi e piattaforme.

La domanda di partecipazione per il primo blocco del concorso Esercito può essere presentata dal 9 giugno 2021 all’8 luglio 2021, per i nati dall’8 luglio 1996 all’8 luglio 2003, estremi compresi.

2° blocco: 2.000 posti

Il secondo blocco del concorso Esercito prevederà l’assunzione di 1.907 unità di personale per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza armata. I posti disponibili saranno:

20 per incarico principale Elettricista Infrastrutturale;

20 per incarico principale Idraulico Infrastrutturale;

20 per incarico principale Muratore;

20 per incarico principale Falegname;

10 per incarico principale Fabbro;

3 per incarico principale Meccanico di mezzi e

La domanda di partecipazione per questo blocco può essere presentata dal 18 settembre 2021 al 17 ottobre 2021, per i nati dal 17 ottobre 1996 al 17 ottobre 2003, estremi compresi.

Le domande devono essere presentate entro i termini previsti ed è ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

Posti riservati ad alcune categorie: ecco quali

Il 10% dei posti disponibili del concorso Esercito per VFP1 sarà riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno destinati agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.