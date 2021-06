Meteo Sicilia, arriva la pioggia: le previsioni meteo per Catania

Meteo Sicilia, tempo instabile nei prossimi giorni: le piogge tornano a bagnare l'Isola e la città di Catania. Ecco le previsioni meteo.

Su molte regioni italiane, il tempo continua ad essere instabile: nelle prossime ore piogge e temporali saranno presenti nelle regioni del Nord. Una situazione simile riguarderà anche molte aree del Centro e del Sud, con le prime piogge che bagneranno il versante adriatico per poi spostarsi verso quello tirrenico.

Intanto, per i prossimi giorni si preannuncia un contesto meteorologico diverso dagli standard di questo periodo dell’anno. Per le giornate di giovedì 10 e venerdì 11, in Sicilia potranno registrati eventi temporaleschi oltre che a precipitazioni, alternate a momenti soleggiati o nuvolosi.

Meteo Catania: previsioni per i prossimi giorni

Anche Catania sarà protagonista di questi eventi: nei prossimi giorni, specialmente domani, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, si registrano fasi di instabilità con possibili precipitazioni a carattere alternante.

Esattamente, mercoledì 9, nelle prime ore, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre sarà nel pomeriggio che potrebbero verificarsi piogge sparse o intermittenti. La giornata di giovedì 10 sarà, invece, segnata da tempo instabile con la possibilità di temporali alternati a qualche schiarita.

Intanto, previsto anche per il weekend un tempo instabile, poco o parzialmente nuvoloso con qualche schiarita. La situazione dovrebbe cambiare per la giornata di domenica 13 giugno, quando è prevista una giornata soleggiata con una temperatura che potrebbe toccare i 30°.