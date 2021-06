Boom di prime dosi in Sicilia, Razza: “Pronta convenzione con farmacie”

Boom di vaccinazioni in Sicilia, grazie all'apertura della campagna a tutte le fasce d'età. L'assessore Razza parla di convenzione con le farmacie.

Oltre 60 mila vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di ieri, con un nuovo record di prime dosi. L’apertura della campagna vaccinale dai 16 anni in su ha dato una spinta di non poco conto alle somministrazioni in Sicilia. Secondo il presidente Musumeci, i siciliani raggiungeranno l’immunità di gregge entro settembre.

“Da giorni la Sicilia supera i target indicati dalla struttura nazionale – afferma l’assessore alla Salute Ruggero Razza – ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani che vogliono ritornare ad una vita normale”.

“I dati costanti – ha continuato –, il contributo della rete dei punti vaccini, con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la piena e fattiva collaborazione con la sanità militare, sono gli elementi positivi sui quali investire nel mese di giugno, che ci vedrà ricevere – secondo quanto fino ad ora comunicato – oltre un milione e trecentomila vaccini delle quattro tipologie finora autorizzate dagli Enti regolatori. In settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti alla firma della convenzione con le farmacie“.