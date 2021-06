Catania, lavori sull’Asse dei Servizi: previsti rallentamenti e deviazioni

Lavori a traffico aperto sull'Asse dei Servizi per manutenzione e messa in sicurezza di alcuni punti. Si prevedono rallentamenti e deviazioni temporanei.

Al fine di eseguire improcrastinabili lavori di manutenzione e messa in sicurezza della via Priolo (Asse dei Servizi) nei due sensi di marcia, verso la Tangenziale e in direzione opposta verso il Faro della Plaia, da lunedì 7 giugno e fino a venerdì 11 giugno, saranno chiuse alternativamente al traffico automobilistico le corsie e i relativi svincoli di innesto e uscita.

I lavori saranno eseguiti a traffico aperto con deviazioni e obbligo temporaneo di imboccare percorsi alternativi all’Asse dei Servizi per le operazioni di cantiere, che causeranno inevitabili rallentamenti al flusso veicolare.