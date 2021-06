Investe una donna e fugge via: denunciato anziano nel Catanese

Incidente stradale e omissione di soccorso a San Pietro Clarenza, dove un 70enne ha investito una donna e poi è fuggito.

Incidente con omissione di soccorso a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. Un 70enne è stato denunciato dai Carabinieri di Camporotondo Etneo perché ritenuto di lesioni personali e omessa prestazione di soccorso.

Attraversando via Umberto a bordo della sua auto, l’anziano ha investito una donna mentre attraversava la strada. Incurante delle lesioni, al posto di soccorrerla è fuggito via, ma è stato in seguito identificato grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere attive nei pressi del luogo dell’incidente.

Dopo essere stata investita la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania, dove le è stata diagnosticata una frattura al gomito con 30 giorni di prognosi.