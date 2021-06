Meteo Sicilia, in arrivo nubi e piogge: le previsioni per il 2 giugno

Le previsioni meteo Sicilia per il 2 giugno, Festa delle Repubblica, non sono delle migliori. Infatti, non sarà una giornata soleggiata come la maggior parte degli anni. Di seguito i dettagli.

Le previsioni meteo Sicilia per la giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, non fanno ben sperare. Infatti, dopo alcune settimane di caldo inteso dovute all’anticiclone africano, giugno inizierà coperto da nubi e probabili piogge e rovesci. Dunque, se l’idea era quella di trascorrere il 2 giugno al mare o in piscina sarà meglio affrettarsi ad organizzare qualcosa che non preveda di stare totalmente all’aperto e di munirsi di ombrello.

Meteo Sicilia

L’inizio dell’estate meteorologica non coinciderà con l’affermazione di un campo di alta pressione che possa garantire tempo stabile su tutta la Penisola. Dopo una giornata del 1° giugno prevalentemente soleggiata, la Festa Della Repubblica sarà caratterizzata da nubi alternate ad ampie schiarite e zone con maggiore nuvolosità associata a qualche isolata pioggia.

Le temperature, secondo il meteo Sicilia, oscilleranno tra i 14 e i 22 gradi. Infatti, sui Monti Iblei ci sarà una media di 14°, come ad esempio a Caltagirone. Mentre, nelle principali città siciliane, come Ragusa, Palermo, Agrigento e Catania vi sarà una media di 23 gradi durante il pomeriggio con piogge e schiarite su tutto il territorio.

Meteo Catania

La festa della Repubblica 2021 non sarà tra le più soleggiate a Catania. Infatti, sarà una giornata con il cielo quasi totalmente coperto da nubi e a tratti vi saranno anche dei rovesci su tutto il territorio etneo. Le temperature oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi. Durate la mattina, fino alle ore 11 non ci saranno precipitazioni e il vento sarà debole. Dalle ore 11, invece vi saranno precipitazioni su tutta la città con delle schiarite a partire dalle ore 17. Durante la sera, invece il cielo tornerà sereno con qualche nube sparsa sul territorio.

Dunque, se si pensava di passare un 2 giugno al mare, distesi tra la sabbia, a prendere il sole, è bene fare un cambio di programma optando per qualcosa di diverso.

Le temperature saranno in risalita a partire dalla prossima settimana.