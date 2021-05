Lavoro Catania, da Apple a Penny Market: le offerte attive

Lavoro Catania: diverse pozioni lavorative in differenti ambiti attive su Catania e provincia. Da lidl a Penny Market, ma anche qibit e Apple. Tutte le offerte.

Molteplici e differenti tra loro sono le opportunità di lavoro presenti nel territorio catanese. Da Lidl a Apple, le posizioni di lavoro Catania non mancano.

Lidl

Lidl è una catena di supermercati tedesca diffusa in tutta Europa. Svariate sono le posizioni lavorative attualmente attive a Catania e provincia. Di seguito alcune offerte.

Operatore di filiale part-time

Cercasi operatore appartenente alle categorie protette Art.18 (Legge 68/99) Catania (f/m). Le principali mansioni dell’Operatore di Filiale sono:

Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

Requisiti:

Iscrizione alla lista delle Categorie Protette (Art.18);

Orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Capacità di multitasking.

Il contratto prevede un part-time organizzato su turni. Per procedere all’invio della domanda è possibile accedere alla sezione dedicata lavoro.lidl.it. La sede di lavoro è Catania.

Graduate Program “Generazione Talenti Logistica”

Il Graduate Program “Generazione Talenti Logistica” rappresenta un’opportunità unica per lanciare la carriera agli esordi e rendersi autonomi dal punto di vista economico. Durante un percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla Job Rotation e strutturato in 4 fasi diverse, si avrà la possibilità di sperimentare diverse tipologie di attività affiancando diversi ruoli e colleghi vivendo la continua evoluzione delle realtà Lidl del territorio.

Il profilo ricercato per questa offerta di lavoro Catania deve essere un neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento.

L’offerta prevede un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento. La sede di lavoro è Contrada Cubba, Misterbianco (CT).

Reale Estate Development Manager

Il Real Estate Development Manager (Responsabile Sviluppo immobiliare) partecipa attivamente alla realizzazione delle strategie di espansione territoriale nell’area geografica assegnata: ricerca per acquisire aree in cui aprire Punti Vendita, valuta le diverse opportunità e gestisce le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura.

Le principali mansioni del Real Estate Development Manager sono:

Conduzione e coordinamento delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita;

Presidio del territorio di competenza per raccogliere informazioni relative alla disponibilità di terreni o immobili;

Creazione di nuove opportunità di sviluppo immobiliare attraverso la relazione con enti pubblici e privati;

Analisi della documentazione tecnica e legale attinente agli immobili o alle aree individuate;

Studio e verifica della fattibilità delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico;

Negoziazione e conduzione delle trattative con Enti pubblici e privati;

Relazione con le Pubbliche Amministrazioni per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari

Gestione della contrattualistica.

I requisiti principali per accedere all’offerta sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

Esperienza pregressa in ruolo analogo.

L’offerta prevede un contratto a tempo indeterminato e la sede di lavoro è Misterbianco (CT).

Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali

L’addetto alle vendite part-time, dopo un’adeguata formazione, lavorerà solo la domenica svolgendo tante diverse mansioni.

Le principali mansioni dell’addetto vendite part-time sono:

assistere il cliente

ordinare i prodotti sugli scaffali

gestire la cassa

rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti

sistemare e pulire i locali

I requisiti principali per accedere all’offerta sono:

uno studente universitario che vuole coniugare studio e lavoro

un lavoratore part-time alla ricerca di un lavoro anche nel weekend

un giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi nel mondo del lavoro

completano il profilo:

Diploma di maturità

Spiccato orientamento al cliente

Attitudine al lavoro di squadra

Affidabilità e flessibilità

Approccio Multitasking.

QiBit

QiBit è un’azienda tecnologica e digitale che ha aperto diverse posizioni lavorative.

Android Mobile Developer

La risorsa sarà inserita all’interno di un team giovane e dinamico caratterizzato da flessibilità, affiatamento, modernità ed estrema attenzione all’eccellenza tecnologica, organizzato con metodologie Agile. L’Android Mobile Developer si occuperà di sviluppo, manutenzione ed evoluzione di software ed applicativi integrati con la piattaforma web E-commerce della società, interfacciandosi direttamente con gli altri team della società.

Requisiti:

Esperienza di almeno 2/3 anni nell’ambito dello sviluppo software mobile

Esperienza di sviluppo con Android e Java

Esperienza con Kotlin e/o Android Studio e/o Android SDK

Esperienza di sviluppo microservizi REST

Conoscenza dei principali strumenti di testing

Buona padronanza della lingua inglese

Gradita esperienza pregressa di lavoro con metodologie Agile

Il luogo di lavoro è a Catania e l’assunzione sarà a tempo indeterminato.

Ios Mobile Developer

La risorsa sarà inserita all’interno di un team giovane e dinamico caratterizzato da flessibilità, affiatamento, modernità ed estrema attenzione all’eccellenza tecnologica, organizzato con metodologie Agile. L’iOS Mobile Developer si occuperà di sviluppo, manutenzione ed evoluzione di software ed applicativi integrati con la piattaforma web E-commerce della società, interfacciandosi direttamente con gli altri team della società.

Requisiti:

Esperienza di almeno 2/3 anni nell’ambito dello sviluppo software mobile

Esperienza di sviluppo con iOS Native

Esperienza con Swift e/o Objective-C e/o UIKit Design Patterns

Esperienza di sviluppo microservizi REST

Conoscenza dei principali strumenti di testing

Buona padronanza della lingua inglese

Gradita esperienza pregressa di lavoro con metodologie Agile

Il luogo di lavoro è a Catania e l’assunzione sarà a tempo indeterminato.

Net Senior Developer

La risorsa sarà inserita in un team di Ricerca e Sviluppo molto strutturato, stimolante ed altamente professionale, con continue possibilità di formazione e crescita interna, impiegato nello sviluppo di innovativi applicativi di uso interno ed esterno. La risorsa si occuperà dello sviluppo, customizzazione ed implementazione di nuove evolutive e nuovi componenti di vari progetti.

Requisiti:

Esperienza di sviluppo di almeno 4 anni come sviluppatore

Buona conoscenza di C# o VB.NET

Buona conoscenza di SQLServer (ver. 2014)

Buona conoscenza di Javascript, HTML, XML

Conoscenza di ASP.NET MVC

Conoscenza della lingua inglese, in particolare lato tecnico.

Il luogo di lavoro è a Catania e l’assunzione sarà a tempo indeterminato.

Decathlon

Azienda leader nel catanese propone offerte lavorative:

Sales Assistant Pesca

Requisiti:

Appassionati di Pesca

Conoscenza delle suddette pratiche sportive

Conoscenza della lingua inglese

Contratto a tempo determinato di un mese, part-time 20 h settimanali.

Sales Assistant Ciclismo/laboratorio

Requisiti:

Esperienza sulla vendita

Esperienza sulla manutenzione e riparazione di biciclette

Contratto a tempo determinato di un mese, part-time 20 h settimanali.

Sales Assistant Trekking/escursionismo

Requisiti:

Conoscenza delle pratiche sportive

Conoscenza della lingua inglese

Contratto a tempo determinato di un mese, con possibili proroghe, part-time 20 h settimanali.

Penny Market

Penny Market è una catena di supermercati che propone due differenti tipologie di mansioni di lavoro.

Addetto alla vendita e al banco gastronomia

Il ruolo prevede le seguenti attività:

Procedure di sanificazione di reparto e attrezzature di lavoro

Controllo delle anomalie qualitative e quantitative

Allestimento del banco in area vendita secondo le indicazioni aziendali

Servizio al banco e supporto alla clientela

Supporto ai colleghi nelle attività di cassa e rifornimento degli scaffali

Requisiti:

Buona conoscenza dei prodotti tipici di una gastronomia e nella gestione di un banco servito.

Ottime Capacità organizzative

proattività, voglia di fare, spirito di squadra

Stage addetto vendita – Giarre

Requisiti:

Essere persone solari, propositive e appassionate alla grande distribuzione.

Contratto di stage di 6 mesi.

Apple

Altre offerte di lavoro Catania per una delle aziende più famose degli ultimi tempi.

IT- Business Pro

Il/La Business Pro ha il compito di instaurare e coltivare relazioni proficue fra Apple Retail e i clienti aziendali ad alto potenziale. Sa adottare un approccio in grado di offrire soluzioni mirate alle esigenze di ogni cliente. Ha un’ottima capacità di interpretare il mercato e il mondo delle vendite. Conosce bene i settori in cui operano le piccole e medie imprese, così come le sfide e i trend della comunità locale.

Requisiti:

Almeno 3-5 anni di esperienza significativa e prestazioni elevate nella vendita di soluzioni tecnologiche e/o di fascia business o equivalente.

Esperienza comprovata nell’integrazione di piattaforme mobili e di trasformazione aziendale, unita a una conoscenza generale dei principali rami di attività, trend tecnologici, sfide e opportunità delle piccole e medie imprese.

Ottime capacità di ascolto e negoziazione, spiccate doti interpersonali ed esperienza a contatto con il pubblico.

Spiccata capacità di comunicazione, sia scritta che orale, di persona e al telefono.

Capacità di collaborare correttamente con titolari e responsabili aziendali, a tutti i livelli.

Eccellenti capacità di organizzazione, assegnazione delle priorità e gestione delle richieste del cliente.

Capacità di adattarsi a un ambiente dinamico e in costante evoluzione.

Ita Esperto

Lo specialista esperto ha il compito di presentare ai clienti l’incredibile mondo di Apple, trasformando visitatori curiosi in clienti fedeli. Dovrà dare il meglio nelle interazioni con i membri del suo team e con i clienti.

Requisiti:

Conoscenza dimostrata delle tecnologie, in particolare dei prodotti Apple, e capacità di imparare rapidamente a usare nuovi prodotti.

Comprovata esperienza nel campo delle vendite e delle soluzioni tecnologiche, e nella fidelizzazione dei clienti.

Capacità di offrire continuamente ai clienti esperienze eccezionali, indipendentemente dalla situazione.

Ita Esperto Operations

In qualità di Esperto Operations il candidato dovrà avere la responsabilità di garantire che i prodotti arrivino al più presto nelle mani dei clienti. Dovrà occuparsi dello store e del team.

Requisiti:

Capacità di pensare rapidamente e risolvere i problemi, anche in contesti mutevoli.

Capacità di leadership, ovvero di guidare fungendo da esempio o di istruire un gruppo.

Spiccate capacità organizzative, che consentono di mettere ordine velocemente in ogni situazione.

Ita Specialista

In qualità di specialista il candidato dovrà impegnarsi affinché il cliente sia soddisfatto cercando di ottemperare a tutte le sue esigenze, proponendo brillanti soluzioni.

Requisiti: