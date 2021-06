Concorsi Sicilia: i bandi ancora attivi

Concorsi Sicilia: sono in molti ad essere alla ricerca di un impiego in questo periodo e al momento sono attivi alcuni bandi nel territorio della Regione.

Concorsi Sicilia: diverse persone sono in attesa di opportunità lavorative in questo periodo, soprattutto a fronte della recente e tuttora attuale crisi economica aggravata dall’emergenza Covid. Tuttavia, il mondo del lavoro sta ripartendo e anche in Sicilia sono stati attivati diversi bandi negli scorsi mesi. Anche adesso, a ridosso della stagione estiva, alcuni concorsi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e certi bandi sono già in scadenza.

Le opportunità e gli ambiti per i quali si ricerca personale sono diversi, quindi in molti e con vari profili potranno fare domanda per partecipare a questi concorsi. Ecco quali sono i prossimi bandi in scadenza nel territorio della regione siciliana.

Concorsi Sicilia: Asp Siracusa

Uno dei primi concorsi al momento attivi in Sicilia e di prossima scadenza è quello per la copertura dei posti da dirigente medico o professioni sanitarie all’Asp di Siracusa.

Nello specifico, il bando scadrà in settimana, visto che la data di scadenza è prevista per il 5 giugno 2021. Le figura ricercate potranno ricoprire il ruolo di dirigente medico per differenti discipline o ancora il profilo di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche.

Tuttavia, non si tratta di un concorso svolto attraverso le canoniche prove d’esame: infatti, verranno utilizzate delle graduatorie di merito in corso di validità già approvate da altre aziende ed enti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e dunque in questo caso bisognerà solamente manifestare il proprio interesse a prendere parte a questo bando.

Messina: mobilità volontaria

Il successivo concorso in scadenza è quello previsto dalla città metropolitana di Messina per permettere uno spostamento di mobilità volontaria esterna. La scadenza del concorso è prevista nell’arco delle prossime due settimane, per la precisione il 17 giugno 2021, e lo scopo del bando è quello di coprire 24 posti per diverse categorie e figure professionali.

Per visualizzare il bando e i relativi avvisi si suggerisce di visionare l’albo pretorio online visibile dal sito web della città metropolitana di Messina, nella sezione Amministrativa Trasparente Bandi di Concorso.

Nello specifico, l’elenco dei profili professionali ricercati è riportato nella lista seguente:

un posto di ingegnere impiantista;

un posto di ingegnere elettronico;

un posto di ingegnere strutturista e geotecnico;

un posto di ingegnere chimico o chimico;

un posto di ingegnere ambientale e del territorio;

un posto di ingegnere idraulico e infrastrutture;

due posti di ingegnere informatico;

un posto di geologo;

quattro posti di istruttore direttivo contabile;

due posti di istruttore direttivo amministrativo;

tre posti di programmatore informatico;

tre posti di perito tecnico impiantista;

tre posti di geometra.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Infine, un’ultima opportunità di concorso nel territorio siciliano è quella proposta dall’Università di Palermo. Infatti, sono disponibili 79 posti di ricercatore a tempo determinato per la sede già citata.

L’offerta, e quindi anche la possibilità di fare domanda, scadrà il 20 giugno 2021 e il contratto prevederà un impiego a tempo pieno per tre anni. In questo caso sarà necessario effettuare un colloquio per poter decidere a chi assegnare i posti, e chiaramente anche i titoli posseduti saranno consultati.

Per visionare il bando è possibile recarsi sull’albo dell’ateneo di Palermo, sul sito dell’Università o sulla Gazzetta Ufficiale, dove si potrà anche vedere quali sono i settori e i dipartimenti interessati dal concorso.