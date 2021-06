Catania, scoppia rissa in pieno centro: turista posta video sui social

Rissa in pieno centro a Catania: un turista riprende tutto e posta un video sui social. Ecco cosa è successo in via Gemmellaro, affollatissima dai giovani.

“Sicilian fights”: è il titolo ironico che un turista ha dato a un video, pubblicato sui social, di una rissa scoppiata in pieno centro a Catania. Dal video è possibile riconoscere facilmente la via Gemmellaro, divenuta ormai da qualche tempo uno dei centri prediletti dai giovani in città.

Affollatissima di giorno e di sera, anche per via dei numerosi locali, la via è tornata nuovamente ad essere il centro della movida dopo le riaperture. Nel video in questione, si vede un numeroso gruppo di persone che si accalca e che comincia a litigare. Tutto intorno, tavoli e sedie pieni di drink appena consumati.